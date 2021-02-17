Sidar İsminin Anlamı Nedir? Sidar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Sidar isminin anlamı, ağaç gölgesidir.



Sidar Ne Demek?



Sidar ismi, ağaç gölgesi anlamına gelen bir isimdir. Ağaç gölgesi anlamıyla herkesin ilgisini çeken ve çocuklar için tercih edilebilecek asil bir isimdir. Anlamıyla herkesin beğendiği isim çeşitleri arasındadır. Bu ismin anlamını öğrenen bireyler, çocukları için tercih edebiliyor. İsimlerin bir anlamı olması her zaman kişilerin ilk tercihi oluyor. Popüler olan isimler değil, anlamı güzel olan isimler aileler tarafından tercih ediliyor. Çocuğa koyulacak ismin onu yansıtması aranan diğer detaylar arasında yer alıyor.



Sidar İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Sidar isminin Kuran'da geçip geçmediği aileler tarafından merak ediliyor. Anlamı ağaç gölgesi olan bu ismin Kuran'ını herhangi bir ayetinde yer almadığı görülüyor. Kuran'da yer almayan isimlerden birisi olan Sidar, ailelerin yine de tercih ettiği bir isimdir.



İsimlerin Kuran'ı Kerim'de yer almaması ismin kötü olduğunu anlamına gelmez. Tabi ki bu isimlerin kullanılmasında bir sorun yoktur. Çocuklarına isim arayan aileler, Kuran'da geçmeyen isimleri de tercih ederek kullanabilir. Çocuklara anlamlı bir isim vermek için, bu tür isimler kullanılabilir.