Soner İsminin Anlamı Nedir? Soner Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçe kökenli bir isim olan Soner isminin anlamı son doğan erkek çocuk olarak geçiyor. Erkek çocuklar için uygun olan isimlerin başında gelen Soner isimli kişiler genel olarak hırslı kişilikleri ile ön plana çıkmaktadır.



Soner Ne Demek?



Ülkemizde daha çok İstanbul’da Soner ismi sıkça kullanılmaktadır. Bu isim hakkında fazla bilgisi olmayan kişiler Soner ne demek? Soner isim özellikleri gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Soner ismi son doğan erkek çocuk anlamına geliyor. Soner ismine sahip olan kişiler pozitif, dürüst, komik ve çalışkan olma niteliklerini taşımaktadır. Soner isminin rengine bakıldığında mavi olduğu görülmekte ve son erkek anlamının yanı sıra son yardım yapan kişi anlamına da gelmektedir. Türkiye’de Soner ismine sahip olan kişi sayısı ortalama 150 bin aralığındadır.



Soner İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Büyük bir heyecanla yeni doğacak veya doğmuş olan erkek bebeklerine Soner ismini koymak isteyen anne ve babalar, bu ismin kuranda geçip geçmediğini öğrenmek istemektedir. Öncelikle Soner ismi kuranda geçmemektedir. Ancak ismi çocuğunuza koymak için İslami açıdan hiçbir sorun bulunmamaktadır.