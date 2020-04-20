Soru İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Soru İşareti (?) Yapımı

Bilgisayarlar üzerinde bütün noktalama işaretleri bulunmaktadır. Yapılan yazışmalarda da bu noktalama işaretleri sıklıkla kullanılır. Soru işareti de bu noktalama işaretlerinden birisidir. Soru işareti de bilgisayarın klavyesi üzerinde yer almaktadır.



Soru İşareti Nasıl Yapılır?



Bilgisayar üzerinden soru işareti yapmak için 3 farklı yol bulunmaktadır. Aşağıda sizlere bu üç farklı yol anlatılmaktadır.



1) Öncelik ile Alt+63 tuşlarına aynı anda basarak soru işareti yapılabilir. İlk olarak Klavyenin Alt tuşuna

basılı tutulup, numaralar bölümünden sırası ile 6 ve 3 numaralı tuşlara basılmalıdır.

2) İkinci yöntem ise klavye üzerinden Shift tuşuna basılı tutup üst taraftaki sayıların olduğu bölümde

soru işareti simgesi olan tuşa basılmalıdır.

3) Son olarak ise kopyala yapıştır yöntemi ile de soru işareti yapılabilir.