Soyisim Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Soy İsim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan isim kelimesi 'ism' kökünden türetilmiştir. Soy kelimesi ise sülale ve ırk kelimeleriyle eş anlamlıdır.



TDK'ya Göre Soy İsim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Soyisim - Yanlış



Bir tamlama olan soy isim kelimesinin bitişik yazılması dil bilgisi kurallarına göre hatalıdır. Örneğin ''takma isim'' kelimesi de bir tamlamadır ve ayrı yazılır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Soy İsim



Soy İsim Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Sibel Hanım evlendikten sonra da kendi soy ismini kullanmaya devam etti. Doğru



2- Formdaki isim - soyisim kısmını boş bırakmamalısın. - Yanlış.



Not: Soy isim kelimesi ek alırken ikinci ''i'' harfi yazılmaz.



Soy isimi - Yanlış

Soy ismi - Doğru