26.01.2021 - 02:49 |
Soyisim Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Soy İsim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Soy isim, kişinin ailesi ve akrabalarını belirten ikinci ismidir. 2 Temmuz 1934 tarihinde çıkan Soy Adı Kanunundan sonra ilk isim ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Soy adı ile eş anlamlı olan soy ismin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Soyisim TDK ve diğer sözlüklere göre nasıl yazılır? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.
Arapçadan dilimize geçmiş olan isim kelimesi 'ism' kökünden türetilmiştir. Soy kelimesi ise sülale ve ırk kelimeleriyle eş anlamlıdır.
TDK'ya Göre Soy İsim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Soyisim - Yanlış
Bir tamlama olan soy isim kelimesinin bitişik yazılması dil bilgisi kurallarına göre hatalıdır. Örneğin ''takma isim'' kelimesi de bir tamlamadır ve ayrı yazılır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Soy İsim
Soy İsim Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Sibel Hanım evlendikten sonra da kendi soy ismini kullanmaya devam etti. Doğru
2- Formdaki isim - soyisim kısmını boş bırakmamalısın. - Yanlış.
Not: Soy isim kelimesi ek alırken ikinci ''i'' harfi yazılmaz.
Soy isimi - Yanlış
Soy ismi - Doğru