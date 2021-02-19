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    19.02.2021 - 12:59 |

    Spektrum Ne Demek? TDK'ya Göre Spektrum Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Spektrum çok fazla yerde son zamanlarda duyulmaya başlandı. Özellikle televizyon programlarında bu kelimenin kullanımı da arttı. Fakat yine de anlamı bakımından çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nedenle kullanımı sadece televizyon programlarında ve haberlerde sınırlı kaldı. Anlamı bilinirse kullanımı da artar. Bu nedenle spektrum ne demek gibi soruları sizler için derledik.

    Spektrum Ne Demek? TDK'ya Göre Spektrum Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Spektrum kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. İngilizce kökenli bir kelime olan spektrum söylenmesi biraz zordur. Bu da bu kelimenin kullanım oranını oldukça düşürmektedir. Türk dil kurumu ise spektrum yerine kullanılabilecek bazı tanımlamalar yapmıştır.

     Spektrum Ne Demek?

     Spektrum kelimesi Türk dil kurumuna göre çeşitlilik demektir. Çeşitlilik ve spektrum kelimeleri eş anlamlıdır. Yani her ikisi de aynı durum için kullanılabilmektedir. Üstelik bu kullanımda anlam kayması ya da anlam karmaşası yaşanmaz.

     TDK'ya Göre Spektrum Kelimesinin Anlamı Nedir?

     Türk dil kurumu resmi sitesinde spektrumu çeşitlilik olarak tanımlamıştır. Tek kelime olduğundan dolayı tanımı da tek kelime olarak belirlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı günlük hayatta her ikisi de aynı şekilde kullanılabilir.

     

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