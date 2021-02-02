Spiritüel Ne Demek? Spiritüalizm Ve Spiritüel Hayat Nedir?

Son zamanlarda spiritüel kavramı sık sık karşımıza çıkmaktadır. Spiritüel yazılar ve spiritüel videolar yaygınlaşmıştır. Bu kavramın nereden geldiğine ve spiritüel ne demek, spiritüel hangi anlamalara karşılık geliyor bakalım.



Spiritüel Ne Demek?



Spiritüel Fransızca kökenli bir kelimedir. Tinsel, ruhsal anlamlarına karşılık gelmektedir. Spiritüalizm ise ruhçuluk demektir.



Kısaca, ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisi ile barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler için kullanılan bir sıfattır.



Latince ruh anlamına gelen spiritus sözcüğünden türetilmiş olan spiritüalizm, öte alemcilik olarak da ifade edilmektedir. Ve günümüzde spiritüel, spiritüellik, spiritüel enerji, spiritüel insan gibi kavramlar insanların ilgi odağı haline gelmiştir.



Spiritüalizm ve Spiritüel Hayat Nedir?



Spiritüalizm de maddenin karşıtı olan, ruhun varlığını kabul eden düşüncedir. Spiritüel kişinin kabul ettiği düşünce biçimidir. Tinselcilik, ruhçuluk ve öte alemcilik anlamlarına karşılık gelen düşüncedir. Bu düşünceyi kabul edenler kendi aralarında farklı noktalara ayrılabilirler. Fakat tek ve en büyük ortak noktaları ruh varlığına inanmalarıdır. Spiritüalizm ruhun varlığını kabul eder.



Spiritüel hayat da bu görüşü benimseyip kendi hayatında uygulama şeklidir diyebiliriz. Spiritüel hayat öte alemin olduğunun farkında olarak bunu kabul etmekten geçer. Ruhsal olaylara ve durumlara inanarak, bu konuların derinliğini anlamaktan geçer. Spiritüel hayat daha çok içsel dünyaya yolculuk ederek bunu kendinin ve başkalarının hayatına etki ederek göstermektedir.



Spiritüel Farkındalık Oluşturma



Her bir insanın spiritüel enerji ile dünyaya gelmektedir. Zamanla dünyadaki sistem içerisinde bu ruhsal farkındalık azalır ve spiritüel kapılar da kapanır. Bunu geri kazanmak için de kişi öncelikle kendini dinleyerek buna başlamalıdır. Kendini doğruları ve hataları ile kabul etmek ve kendini affetmek gerekir. Düşünceleri pozitif yönde olmalıdır çünkü negatif her düşünce ve söz evrene olumsuz bir enerji göndermektedir.



Egolardan arınmak kibirden uzaklaşmak gerekir. Bencil düşüncenin spiritüel yaşamda yeri yoktur. Kaygı ve endişeden uzaklaşarak ana odaklanmak spiritüel yaşamın kapısını aralayan en büyük anahtarlardan biridir. Bunun dışında meditasyon yapmak da kişinin zihnini dinlendirir. Spiritüel yaşam için gerekli olan spiritüel uyanış bu sayede gerçekleşir.