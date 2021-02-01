Suizan Nedir? (Tdk) Suizan Hüsnü Zan Etmek Ve Suizan Yapmak Ne Demek?

Suizan ve hüsnü zan kelimeleri dilimize Arapçadan geçen ve uzun süredir kullanılan kelimelerdir. Bugün kullanımı azalmış olsa da hala etkin olarak kullanıldıkları söylenebilir.

Suizan Nedir?

Suizan kelimesinin yazılışı asıl olarak su-i zan şeklindedir. Zaman içinde suizan olarak yazılışı da kabul görmüştür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre suizan kelimesinin anlamı kısaca "kötü zan, kuşku" olarak açıklanabilir.

Daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, suizan kelimesinin anlamı "Bir kişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan önyargılı olarak olumsuz kanaat taşımak" şeklinde açıklanabilir.

Suizan Hüsnü Zan Etmek ve Suizan Yapmak Ne Demek?

Hüsnüzan kelimesi de suizan gibi Arapça kökenli olan ve dilimize yerleşmiş kelimelerden biridir. Doğru yazımı hüsn-ü zan şeklindedir. Anlam olarak suizan kelimesinin zıddıdır. Suizanın anlamı kötü zan iken hüsn-ü zannın anlamı iyi zandır.

Daha ayrıntılı tarif etmek gerekirse hüsn-ü zan, yeterince tanınmayan bir insan hakkında olumlu düşünmek, iyi düşünmek anlamına gelir.

İnsanlar hakkında hüsn-ü zan beslemenin kişinin hem kendisi için hem toplum için hem de hüsn-ü zan beslenen kişi için faydaları çoktur.