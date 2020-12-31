T İle Eşya İsimleri: T Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

T harfi ile başlayan eşyalar hem çocukların harfleri ve eşyaları öğrenmelerine, hem de oynadıkları oyunlarda daha başarılı olmalarına fayda sağlar.



T ile Eşya İsimleri



Türkçede T harfi ile başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Nasıl ki D ile harfi ile başlayan dolap ya da demlik gibi eşyalar varsa, T harfi ile başlayan eşyalar bulunur. Bu eşyalardan bazılarını günlük hayatımızda çok sık kullanır ya da çok sık karşılaşırız. Fakat bazıları ise karşımıza nadir olarak çıkar. Belki de pek çoğunu bugüne kadar hiç görmemişizdir. Peki bu eşyalar nelerdir?



T Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Türkçede T harfi ile başlayan pek çok eşya bulunsa da, bunlardan özellikle bazıları daha sık kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan bu eşyaları şu şekilde listelememiz mümkün:

Tost Makinesi

Tuvalet Kağıdı

Televizyon

Telefon

Tabure

Tablo

Termos

Tüp

Tuzluk

Terlik

Tencere

Top

Tornavida

Tablet

Takunya

Tas

Tava

Teleskop

Telsiz

Tabanca

Tıpa

Toka

Tütsü

Tabak

Tavla

Tel

Tesbih

Testi

Topaç

Torba

Tulum

Tül Perde

Tülbent

Tüfek

Tabut