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    HaberlerEğitim Haberleri T İle Eşya İsimleri: T Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
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    31.12.2020 - 07:31 |

    T İle Eşya İsimleri: T Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Çocuklarımıza herhangi bir harf ile başlayan eşyaları öğretmemiz, onların hem harfleri hem de eşyaları öğrenmesine aynı anda katkı sağlayabilir. Bu yüzden bu, aynı zamanda eğitim kurumlarında da uygulanan bir yöntemdir. Peki T ile eşya isimleri var mıdır? T harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

    T İle Eşya İsimleri: T Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    T harfi ile başlayan eşyalar hem çocukların harfleri ve eşyaları öğrenmelerine, hem de oynadıkları oyunlarda daha başarılı olmalarına fayda sağlar.

    T ile Eşya İsimleri

    Türkçede T harfi ile başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Nasıl ki D ile harfi ile başlayan dolap ya da demlik gibi eşyalar varsa, T harfi ile başlayan eşyalar bulunur. Bu eşyalardan bazılarını günlük hayatımızda çok sık kullanır ya da çok sık karşılaşırız. Fakat bazıları ise karşımıza nadir olarak çıkar. Belki de pek çoğunu bugüne kadar hiç görmemişizdir. Peki bu eşyalar nelerdir?

    T Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Türkçede T harfi ile başlayan pek çok eşya bulunsa da, bunlardan özellikle bazıları daha sık kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan bu eşyaları şu şekilde listelememiz mümkün:

    Tost Makinesi

    Tuvalet Kağıdı

    Televizyon

    Telefon

    Tabure

    Tablo

    Termos

    Tüp

    Tuzluk

    Terlik

    Tencere

    Top

    Tornavida

    Tablet

    Takunya

    Tas

    Tava

    Teleskop

    Telsiz

    Tabanca

    Tıpa

    Toka

    Tütsü

    Tabak

    Tavla

    Tel

    Tesbih

    Testi

    Topaç

    Torba

    Tulum

    Tül Perde

    Tülbent

    Tüfek

    Tabut

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