Tekalifi Milliye Emirleri Nedir, Maddeleri Nelerdir? Tekalifi Milliye Emirleri Ne Zaman Çıkmıştır?

Yaşanan en büyük savaşlardan birisi hiç şüphesiz ki Kurtuluş Savaşı'dır. Bu savaşta halkın ve ordunun yaptığı fedakarlıklar sayesinde bugün ki topraklar üzerinde yaşama şansımız olmuştur. Bu fedakarlıklardan en önemlisi Tekalifi Milliye Emirlerine uyulması olmuştur. Tekalifi Milliye Emirlerinin tarihteki yeri oldukça önemlidir ve asla unutulamaz.

Tekalifi Milliye Emirleri Nedir?

Tekalifi Milliye, Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmış olan bir yasadır. Bu yasanın çıkarılmasındaki amaç Kurtuluş Savaşı'nı başarılı ve sorunsuz bir şekilde kazanmaktır. Çünkü, ordunun ihtiyaç duyduğu birçok malzeme vardı. Ancak, bunu karşılamak kolay değildi ve ulusun buna yardımcı olması gerekmekteydi.

Tekalifi Milliye Maddeleri Nelerdir?

l Her ilçeye Tekalifi Milliye Komisyonu kurulacak.

l Halk elinde bulunan silah ve cephaneyi orduya teslim edecek. (3 gün içerisinde)

l Her ailenin bir askeri giydirmesi zorunlu olacak.

l Halkın elindeki giysi ve yiyeceklerin %40 oranına el konulacak.

l Halkın elindeki binek araçlarının %20'si alınacak.

l Sahipsiz mallar ordunun malı sayılacak.

l Esnaf ve zanaatkarlardan ordunun işine yarayacak olanlar ordunun emrine girecek.

l Halkın elindeki araçlar 1 defaya mahsus 100 km'lik mesafeye asker taşıyacak.

l Her türlü makineli araçların %40'ı orduya geçecek.

l Tüccarların elindeki malların %40'ına el konulacak ve daha sonra ödemesi yapılacak.

Tekalifi Milliye Emirleri Ne Zaman Çıkmıştır?

Tekalifi Milliye Emirlerinin çıkış tarihi 7-8 Ağustos 1921 tarihidir. Bu tarihte çıkarılan bu yasaya halkın tamamı uymuştur. Böylece ordunun temel ihtiyaçları karşılanmıştır.