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    HaberlerEğitim Haberleri Tokat Nerede, Hangi Bölgede? Tokat'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 00:11 |

    Tokat Nerede, Hangi Bölgede? Tokat'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Tokat ili ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. Hem tarihi hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Peki, Tokat hangi bölgededir. Ülkemizdeki konumu nerededir? Tokat'ın ilçeleri ve nüfusunu detayları ile sizlere derledik.

    Tokat Nerede, Hangi Bölgede? Tokat'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizde bulunan Tokat ili Bizans zamanında Komana adını taşımaktaydı. Türkiye'de büyük bir öneme sahip Tokat ili çok büyük bir nüfusa sahip olmasa da tarihi yönden köklü bir geçmişe sahip olması yönünden dikkat çekmektedir.

    Tokat Nerede?

    Ülkemizde yer alan 81 ilden birisi de Tokat şehridir. Ülkemizde bulunan her şehrin konumu ve özellikleri farklıdır. Tokat ili ise ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple coğrafi konumu itibari ile Karadeniz iklimi hem de kara iklimin etkileri görülmektedir.

    Tokat Hangi Bölgede?

    Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Her ilin sahip olduğu bölgeler bulunur. Şehirler bulundukları bölgelere göre iklim değişiklikleri göstermektedir. Tokat şehri ise ülkemiz için önemli bir yere sahip illerden birisidir. Konumu olarak Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer almaktadır.

    Tokat'ın Kaç İlçesi Var?

    Karadeniz Bölgesinde yer alan Tokat şehrinin toplamda 12 ilçesi bulunmaktadır. Bulunan her ilçenin nüfusu farklıdır.

    Tokat İlçelerinin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Tokat'a ait 12 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin ortalama nüfusları şu şekildedir:

    Tokat Merkez 196,386
    Erbaa 93,55
    Turhal 79,844
    Niksar 64,193
    Zile 55,131
    Reşadiye 37,729
    Almus 27,370
    Pazar 13,570
    Yeşilyurt 9,133
    Başçiftlik 9,096
    Artova 8,503
    Sulusaray 7,576

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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