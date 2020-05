Tokat Nerede, Hangi Bölgede? Tokat'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Ülkemizde bulunan Tokat ili Bizans zamanında Komana adını taşımaktaydı. Türkiye'de büyük bir öneme sahip Tokat ili çok büyük bir nüfusa sahip olmasa da tarihi yönden köklü bir geçmişe sahip olması yönünden dikkat çekmektedir.



Tokat Nerede?



Ülkemizde yer alan 81 ilden birisi de Tokat şehridir. Ülkemizde bulunan her şehrin konumu ve özellikleri farklıdır. Tokat ili ise ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple coğrafi konumu itibari ile Karadeniz iklimi hem de kara iklimin etkileri görülmektedir.



Tokat Hangi Bölgede?



Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Her ilin sahip olduğu bölgeler bulunur. Şehirler bulundukları bölgelere göre iklim değişiklikleri göstermektedir. Tokat şehri ise ülkemiz için önemli bir yere sahip illerden birisidir. Konumu olarak Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer almaktadır.



Tokat'ın Kaç İlçesi Var?



Karadeniz Bölgesinde yer alan Tokat şehrinin toplamda 12 ilçesi bulunmaktadır. Bulunan her ilçenin nüfusu farklıdır.



Tokat İlçelerinin Ortalama Nüfusu Nedir?



Tokat'a ait 12 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin ortalama nüfusları şu şekildedir:



Tokat Merkez 196,386

Erbaa 93,55

Turhal 79,844

Niksar 64,193

Zile 55,131

Reşadiye 37,729

Almus 27,370

Pazar 13,570

Yeşilyurt 9,133

Başçiftlik 9,096

Artova 8,503

Sulusaray 7,576