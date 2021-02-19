Trekking Ne Demek? İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Trekking kelimesi kelime türü bakımından bir fiildir. Yani bir eylemi belirtir. İngilizce olmasından kaynaklı olarak Türkçe çevirisi bazen farklı olabilmektedir. Örneğin tek kelime olmasına rağmen çevirisi iki kelimeden oluşabilir.

Trekking Ne Demek?

Trekking kelimesinin çevirisi yürüyüş anlamındadır. Yürüyüş demek için İngilizce trekking kelimesi kullanılır. Yürüyüş derken normal bir yol yürüyüşünden bahsedilmez. Doğada yürümek ya da kısa bir gezintiye çıkmak bu kelimenin kapsamına girer.

İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Yürüyüş yapmak ya da doğa yürüyüşü yapmak bu kelimenin anlamıdır. Kullanımı bakımında biraz uzun olması nedeni ile İngilizcesi de tercih edilebilir. Hatta bazıları trekking şeklinde bu kelimeyi Türkçeye uyarlayıp günlük hayatlarında kullanmaya dahi düzenli olarak başlamıştır.