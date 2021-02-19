BİST1.5610.94EURO8.470.54USD6.970.22ALTIN397.39-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Trekking Ne Demek? İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    19.02.2021 - 13:12 |

    Trekking Ne Demek? İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Trekking son yıllarda çok popüler hale gelen bir kelimedir. İngilizce olmasına rağmen Türkçede de çok yaygın olarak kullanılır. Tabi ki de bu kelimenin bir Türkçe karşılığı vardır. Bazıları Türkçe karşılığını kullanırken bazıları direkt İngilizcesini söyler. Ama anlamının bilinmesi kullanımı kolaylaştırır. Bu nedenle Trekking ne demek gibi soruları sizler için derledik.

    Trekking Ne Demek? İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Trekking kelimesi kelime türü bakımından bir fiildir. Yani bir eylemi belirtir. İngilizce olmasından kaynaklı olarak Türkçe çevirisi bazen farklı olabilmektedir. Örneğin tek kelime olmasına rağmen çevirisi iki kelimeden oluşabilir.

     Trekking Ne Demek?

     Trekking kelimesinin çevirisi yürüyüş anlamındadır. Yürüyüş demek için İngilizce trekking kelimesi kullanılır. Yürüyüş derken normal bir yol yürüyüşünden bahsedilmez. Doğada yürümek ya da kısa bir gezintiye çıkmak bu kelimenin kapsamına girer. 

     İngilizce Trekking Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

     Yürüyüş yapmak ya da doğa yürüyüşü yapmak bu kelimenin anlamıdır. Kullanımı bakımında biraz uzun olması nedeni ile İngilizcesi de tercih edilebilir. Hatta bazıları trekking şeklinde bu kelimeyi Türkçeye uyarlayıp günlük hayatlarında kullanmaya dahi düzenli olarak başlamıştır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

    BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? 19 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu (Mağaza açılış ve kapanış saatleri)

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

    Maden ocağında korkunç kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

    Maden ocağında korkunç kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber