Trend Ne Demek? (Tdk) Trend Olmak Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK trend kelimesi için karşılık olarak, ‘eğilim’ karşılığını veriyor. İngilizce kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan trend, özellikle moda dünyası için öne çıkmaktadır.



Trend Nedir? (TDK)



Trend kısaca Türk dil kurumu açısından eğilim anlamını taşımaktadır. Bu anlamı biraz daha açmak gerekirse, pek çok insan tarafından ilgi çeken ve beğenilen aynı zamanda kullanılan bir konu ya da eşya olarak ifade etmek mümkündür.



Trend Olmak Kelimesi Ne Anlama Gelir? (TDK)



Gündelik yaşam içerisinde trend kelimesi ile beraber aynı zamanda trend olmak sözcüğü de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman trend olmak kelime grubu, ‘eğilim gösterilen bir durum hakkında popüler hale gelmek’ şeklinde karşılık bulabilir. Bu anlamı ile beraber herhangi bir moda giyim ya da bir eşya ve pek çok konu üzerinden ele almak mümkün.



Trend kelimesi sadece eşya ya da farklı bir durum ve konu için değil, aynı zamanda günümüzde insanlar üzerinden de değerlendirilmektedir. Diğer taraftan bir akım şeklinde de ifade bulmaktadır.



‘’Yeni sezonun trend giyimlerini takip etmek gerek.’’



‘’Yaptıkları ile beraber her geçen gün o biraz daha trend oluyor.’’