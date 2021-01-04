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    HaberlerEğitim Haberleri Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması
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    04.01.2021 - 12:30 |

    Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması

    Türk Deniz Kuvvetleri 1081 yılında kuruldu. Yan kuruluşları arasında Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ve Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı yer alır. Deniz Kuvvetlerine ait 4 ana komutanlık bulunmaktadır. Bu komutanlıkların ikisi İstanbul'da iken diğerleri Kocaeli ve İzmir'dedir. Türk Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük 3. kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri 1949 yılında yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

    Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? 

    Türk Deniz Kuvvetlerinde en düşük rütbe er, en yüksek rütbe ise Büyük Amiraldir. 

    Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması

    Er

    Onbaşı 

    Uzman Onbaşı 

    Kıdemli Uzman Onbaşı

    Çavuş 

    Uzman Çavuş 

    Kıdemli Uzman Çavuş 

    Astsubay Astçavuş 

    Astsubay Çavuş 

     Astsubay Kıdemli Çavuş 

     Astsubay Üstçavuş 

     Astsubay Kıdemli Üstçavuş 

     Astsubay Başçavuş 

     Astsubay Kıdemli Başçavuş 

     Asteğmen 

     Teğmen 

     Üsteğmen 

     Yüzbaşı 

     Binbaşı 

     Yarbay 

     Albay 

     Tuğamiral

     Tümamiral

     Koramiral 

     Oramiral 

     Büyükamiral 

    Osmanlı Döneminde Deniz Kuvvetleri Unvanları 

    Osmanlı döneminde Deniz Kuvvetlerindeki en yüksek rütbeli kişiye kaptan-ı derya ya da kaptan paşa denirdi. Kaptan-ı Deryadan sonra gelen en yüksek rütbe ise Kadırga Kaptanıydı. Osmanlı'daki diğer subay rütbeleri şu şekilde sıralanabilir: Tersane Kethüdası, Tersane Çavuşu, Kapudane, Riyale, Tersane Başçavuşu ve Patrona. 

    Türk Deniz Kuvvetlerinde Yer Alan Yardımcı Sınıflar 

    Deniz Kuvvetlerinde birçok yardımcı sınıf yer alır. Bunlar sırasıyla, Deniz Piyadesi, İkma

    l, Deniz İstihkam, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Mühendis, Sağlık, Bando, Öğretmen, Hakim ve İstihbarattır. 

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