Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük 3. kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri 1949 yılında yeniden teşkilatlandırılmıştır.

Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir?

Türk Deniz Kuvvetlerinde en düşük rütbe er, en yüksek rütbe ise Büyük Amiraldir.

Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması

Er

Onbaşı

Uzman Onbaşı

Kıdemli Uzman Onbaşı

Çavuş

Uzman Çavuş

Kıdemli Uzman Çavuş

Astsubay Astçavuş

Astsubay Çavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğamiral

Tümamiral

Koramiral

Oramiral

Büyükamiral

Osmanlı Döneminde Deniz Kuvvetleri Unvanları

Osmanlı döneminde Deniz Kuvvetlerindeki en yüksek rütbeli kişiye kaptan-ı derya ya da kaptan paşa denirdi. Kaptan-ı Deryadan sonra gelen en yüksek rütbe ise Kadırga Kaptanıydı. Osmanlı'daki diğer subay rütbeleri şu şekilde sıralanabilir: Tersane Kethüdası, Tersane Çavuşu, Kapudane, Riyale, Tersane Başçavuşu ve Patrona.

Türk Deniz Kuvvetlerinde Yer Alan Yardımcı Sınıflar

Deniz Kuvvetlerinde birçok yardımcı sınıf yer alır. Bunlar sırasıyla, Deniz Piyadesi, İkma

l, Deniz İstihkam, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Mühendis, Sağlık, Bando, Öğretmen, Hakim ve İstihbarattır.