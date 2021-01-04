Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir? Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması
Türk Deniz Kuvvetleri 1081 yılında kuruldu. Yan kuruluşları arasında Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ve Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı yer alır. Deniz Kuvvetlerine ait 4 ana komutanlık bulunmaktadır. Bu komutanlıkların ikisi İstanbul'da iken diğerleri Kocaeli ve İzmir'dedir. Türk Deniz Kuvvetleri rütbeleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük 3. kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri 1949 yılında yeniden teşkilatlandırılmıştır.
Türk Deniz Kuvvetleri Rütbeleri Nelerdir?
Türk Deniz Kuvvetlerinde en düşük rütbe er, en yüksek rütbe ise Büyük Amiraldir.
Deniz Kuvvetlerinde Rütbe Sıralaması
Er
Onbaşı
Uzman Onbaşı
Kıdemli Uzman Onbaşı
Çavuş
Uzman Çavuş
Kıdemli Uzman Çavuş
Astsubay Astçavuş
Astsubay Çavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Asteğmen
Teğmen
Üsteğmen
Yüzbaşı
Binbaşı
Yarbay
Albay
Tuğamiral
Tümamiral
Koramiral
Oramiral
Büyükamiral
Osmanlı Döneminde Deniz Kuvvetleri Unvanları
Osmanlı döneminde Deniz Kuvvetlerindeki en yüksek rütbeli kişiye kaptan-ı derya ya da kaptan paşa denirdi. Kaptan-ı Deryadan sonra gelen en yüksek rütbe ise Kadırga Kaptanıydı. Osmanlı'daki diğer subay rütbeleri şu şekilde sıralanabilir: Tersane Kethüdası, Tersane Çavuşu, Kapudane, Riyale, Tersane Başçavuşu ve Patrona.
Türk Deniz Kuvvetlerinde Yer Alan Yardımcı Sınıflar
Deniz Kuvvetlerinde birçok yardımcı sınıf yer alır. Bunlar sırasıyla, Deniz Piyadesi, İkma
l, Deniz İstihkam, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Mühendis, Sağlık, Bando, Öğretmen, Hakim ve İstihbarattır.