Türkiye Bal Üretim Haritası: Bal Üreticiliği Nedir, En Çok Hangi Bölgede Yapılır?

Bal 7'den 70'e herkes için faydalı olan besinlerden bir tanesidir. Yüzyıllar boyunca insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinen balın kullanım alanı da oldukça geniştir. Genellikle çiçeklerden elde edilen bak doğal bir tatlandırıcı olarak kullanmaktadır. Bal kadar arılar tarafından üretilenler diğer ürünler de oldukça faydalı ürünlerdir. Propolis, arı sütü, polen gibi ürünlerde insan sağlığına faydası ile bilinen ürünlerdir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Bal Nasıl Yapılır?



Bal çiçeklerde nektar olarak bilinen hafif bir tatlılığı bulunan bir sıvıdır. Arının vücuduna giren bu sıvı çeşitli enzimlerle birleştikten sonra bal oluşur. Çok sayıda makro ve mikro besleyiciler, probiyotik, prebiyotik, vitamin ve mineral içeren bal arının bu sıvıyı vücutta dönüştürdükten sonra kovan içindeki peteklere balı boşaltır.



Daha sonra arının peteği kapatması ile piyasada ki halini alır. Ve sofraları süsler. Bal içinde bulundurduğu vitamin, mineral ve enzimler sayesinde mideyi kaplayan spazmları rahatlatan bir etkiye de sahiptir. Ayrıca gastrointestinal sistem üzerinde de oldukça rahatlatıcı ve düzenleyici bir etki göstermektedir. Bal cilt üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı da kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Yara izlerini iyileştiren bir etkiye sahip olduğu da yüzyıllar boyunca bilinen bal sağlık sektöründe de kullanılmaktadır. Günde birkaç yemek kaşığı bal tüketimi sağlıklıdır.



Türkiye'de Bal Üretimi



Türkiye bal üretiminin oldukça fazla yapıldığı ülkelerin başında gelir. 2017 yılında bal üretimi bir önceki yıla göre 8.2 oranında artarak 114471 ton balığı üretilmiştir. Ülkemizde Ordu, Muğla ve Adana ilk 3 sırada bal üretimi yapılan iller arasında yer alır. Türkiye'de bal üretimi daha çok engebeli alanlar da gerçekleşmektedir. Bu sebeple bal üretiminin en yoğun gerçekleştirildiği iller; Ordu, Muğla ve Adana bölgeleri olmaktadır.



Ordu 16199 ton bal üretimi ile 1. Sırada yer alırken 15 867 ton bal üretimi ile Muğla 2. Sıraya yerleşir. 10729 ton ile Adana bal üretiminde 3. Sırada yer alır. En az bal üretimi yapan iller ise 28 ton ile Kilis, 91 ton ile Nevşehir, 107 ton ile Kırşehir olmaktadır.