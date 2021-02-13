Type Ne Demek? İngilizce Olan Type Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Type kelimesi kelime türü bakımdan bir isimdir. Yani herhangi bir durumu nitelemek için kullanılır. Type kelimesinin Türkçe karşılığı tektir. Tabi ki de daha farklı Türkçe anlamları da vardır. Fakat buna rağmen en benzer olanı en sık şekilde kullanılmaktadır.



Type Ne Demek?



Type kelime yazılışı bakımından Türkçesine de çok benzer. Bu nedenle type kelimesi öğrenimi ve kullanımı bakımından oldukça basittir.



İngilizce Type Kelimesinin Türkçe Karşılığı Nedir?



Type kelimesinin Türkçe karşılığı tiptir. Yani tip ve type bire bir aynı anlamları taşımaktadır. Tip tabi ki de dış görünüş anlamında olan tip de olabilmektedir. Buna ek olarak farklı tip denilen çeşit anlamında da type kullanılabilir. Kısacası Türkçedeki tüm tiplerin yerine geçebilir.