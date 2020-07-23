Ünsüz Düşmesi Nedir? Örnek Kelimeler Ve Cümleler İle Ünsüz Düşmesi Konu Anlatımı

Ünsüz düşmesi dil bilgisi açısından Türkçe konusunda büyük bir öneme sahiptir. Özellikle anlatılmak istenen duygu ve etkiyi daha güçlü biçimde ortaya çıkarabilmek için, bir kelime içerisindeki ünlü harf düşer. Bu sayede ünsüz düşmesi gerçekleşir.



Ünsüz Düşmesi Nedir?



Çeşitli etkilerle ya da nedenlerden dolayı birleşme yaşanırken, kelime içerisindeki ünsüz bir harfin dışarıda kalması ünsüz düşmesi olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda anlam değişmez ancak anlatılmak istenen etki daha vurgulu şekilde öne çıkarılır. Bu sebepten dolayı dil bilgisi konusunda ünsüz düşmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda belli bir harf Ünsüz düşmesi kapsamında düşer. O da , ‘k’ harfidir. ‘K’ harfinin düşmesi ile beraber, ‘cık-cek’ gibi küçültme ve sevgi ekleri getirilmek suretiyle anlam daha vurgulu şekilde ön plana çıkarılır.



Örnek Kelimeler ve Cümleler ile Ünsüz Düşmesi Konu Anlatımı



Özellikle öğrenciler söz konusu olduğunda ünsüz düşmesi dil bilgisi açısından mutlaka bilinmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda verilecek örnekler ile beraber hem kelime hem de cümle üzerinde ünsüz düşmesi daha iyi anlaşılabilir.



Genel olarak ünsüz düşmesi için bir kelime içerisinden, ‘k’ harfi düşer. Bu doğrultuda, ‘cık ve cek’ ekleri getirilerek sevgi ve küçültme anlamları yakalanır. Kelime bazında bunlara bir örnek vermek gerekirse;



Yumuşak-cık> Yumuşacık

Sıcak-cık > Sıcacık

Minik-cik > minicik

Ufak-cık >ufacık

Büyük-cek > Büyücek

Yaprak-çık >Yapracık



Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Örneğin her ne kadar ünsüz düşmesi açısından yukarıdaki kurala uymasa bile, bazı harfler üzerinden de yine ünsüz düşmesi yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, ‘l ve msa’ ekleri ünsüz düşmesine sebep olabilmektedir. Bunları bir örnek vermek gerekirse;



Yüksek-l > Yüksel

Küçük-l > Küçül

Küçük-mse > Küçümsemek



Bu şekilde daha birçok farklı örnek ile beraber anlatılabilir. Aynı zamanda bir uyarı da birleşik kelimeler için öne çıkar. Bazı birleşik kelimelerde yine ünlü düşmesi yaşanır.

Rast gelmek > Rasgelmek

Ast teğmen > Asteğmen



Bu kurallar doğrultusunda dil bilgisi açısından Türkçe içerisinde ünsüz düşmesi büyük bir öneme sahiptir. Böylece farklı anlamlar daha vurgulu şekilde ele alınır ve aynı zamanda farklı oluşumlar gerçekleşir. Türkçe içerisinde birçok farklı kelime ve cümle üzerinden kullanılmaktadır.