Uzaktan eğitime 3 haftalık ara

Birlikte yemek yapın, müzik dinleyin, dans edin, çiçek dikin, arada ders tekrarlarının da olduğu bir program hazırlayın” diyorlar.

MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen bugün 3 haftalık ara tatile çıkıyor. Eğitim öğretim dönemi, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos’ta başlamıştı.

Brinci aşamada, ana sınıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçildi. İkinci aşamada, 12 Ekim’de ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık ile özel gereksinimli çocuklar, üçüncü aşamada da 2 Kasım’da 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başladı.

Öğrenciler buruk

Birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım’da yapıldı. 23 Kasım’dan itibaren yine uzaktan eğitimle okullar açıldı. İlk dönem bugün sona eriyor. 12-16 Nisan’da yapılması planlanan bir haftalık ikinci ara tatil de yarıyıl tatiline eklendi. Öğrenciler bugünden itibaren 3 haftalık tatil yapacaklar. İkinci dönem 15 Şubat’ta başlayacak.

Her tatil geldiğinde öğrenciler sevinirdi ancak bu dönem biraz buruklar. Çünkü karneler elden dağıtılmayacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda görebilecek, lise öğrencileri ise yazılı sınavları yapılamadığı için karne alamayacaklar.

Zaten bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında, okullar tam açılamadı. Öğrencilerin bir kısmı okula hiç gidemedi, bir kısmı ise yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir süre haftada iki gün gidebildi. Öğrenciler, aylardır evlerde, ekran karşısında ders dinliyordu. Çoğu bunaldı, derslerden uzaklaşmaya başladı. Her ne kadar önceki yıllardaki gibi seyahate çıkamayacak, dışarıda gönlünce vakit geçiremeyecek olsalar da tatil hepsine iyi gelecek. Peki, tatilde ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar birkaç gün dinlendikten sonra, derslerden çok uzaklaşmamak için günün 1-2 saatini konu tekrarlarına ayırarak, eğlenceli bir program yapmanın çocuklara iyi geleceği görüşündeler. Bu konudaki öneriler şöyle:

‘Uzayı hayal edin’

Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek: Küçük yaş gruplarıyla hayal güçlerini geliştirip yeni şeyler öğrenebilecekleri etkinlikler, hafıza ve dikkat becerilerini geliştirecek aktiviteler yapılabilir. Ortaokul ve lise gruplarında tatil hem dinlenmek hem öz değerlendirme ve yeni dönem planlaması yapmak için büyük fırsat.

- Küçük yaş grupları, her sabah neler yapacaklarını bir kâğıda yazıp ya da resmini çizip koridora asabilirler. Gün sonunda planlarının ne kadarını gerçekleştiğini değerlendirebilirler.

- Evdeki oyuncaklar, bebekler, küpler, renkler gibi özelliklerine göre gruplandırılabilir.

- Balkon ya da bahçede bitki dikip bakımını üstlenebilirler.

- Empati becerilerini geliştirmek için strafordan kedi evi yapıp evlerinin bulunduğu sokağa bir kap su ve mama koyabilirler.

- Çocukların en çok merak ettikleri yerlere hayali bir yolculuk düzenlenebilir. Örneğin uzaya yolculuk yaparak, uzay nasıl bir yer, orada neler var? gibi sorularla keyifli saatler geçirilebilir.

- Ailece yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirler.

- Aile bireylerinin hepsinin bir arada bulunduğu saatlerde teknolojik araç ve gereçlerden uzak bir şekilde sohbet edilebilir.

- Lise öğrencileri, aileleriyle sportif etkinlikler yapabilir.

‘Dijitalden uzaklaşsınlar’

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Batdal Karaduman: Çocuklar hep evdeydi ve uzaktan eğitim nedeniyle de sürekli ekranın karşısında kaldılar. Oyun oynamayı, sosyalleşmeyi, sokakları özlediler. Tatilde, içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde bulundurarak onların özlemlerini giderecek etkinlikler hazırlanabilir. Fakat bu etkinlikler, onların göz ve iskelet sağlığı açısından mümkün olduğunca dijitalden uzak olmalı. Bol bol hareket etmelerini sağlayacak faaliyetler düzenlenmeli. Çocukların dışarı çıkma saatleri kısıtlı olduğu için iş biraz zorlaşabiliyor.

Bunun yanı sıra çocuklarda kazandırılması planlanan olumlu alışkanlıklardan oluşan rutine devam edilmeli. Örneğin fiziksel aktivitelerden oluşan küçük egzersizlere devam edilmeli ki; fiziksel gelişimleri hız kesmeden sürsün. Ancak yapılandırılmış öğretime biraz ara verip öğrendiklerini eğlenceli ve etkileşimli kullanabilecekleri, tatilde olduklarını hissedecekleri, paylaşımların içinde bol bol sevgi barındıran zeminler hazırlanabilir. Bu kapsamda şunlar yapılabilir:

- Tatil başlangıcında birkaç gün mola verilmesi faydalı olabilir. Öğrenciler için 3 haftalık düzenli bir plan yapılmalı. Bunun içerisinde belirli zaman dilimlerinde ders çalışmaya yer verilmeli. Örneğin 3. sınıf öğrencisi için günlük 1 saatlik rutin çalışma programı yeterli olacaktır. Bunu dikkat süresine göre 30 dakikalık periyotlara bölebilirsiniz.

- Ev içerisinde ailesi ile zekâ oyunları ya da az hareketli oyunlar oynaması, bilişsel becerilerinin gelişimi açısından yararlı olacaktır.

- Aile bireyleriyle kitap okuma saatleri yapılabilir. Çocuklar hem bir arada olup yalnız olmadığını hisseder hem de kitap okuma alışkanlığının temeli atılır.

- Basit ama lezzetli ve keyifli yemek tarifleri verebiliriz.

- Evde bir geri dönüşüm kutusu oluşturularak buradaki malzemelerle STEM etkinlikleri yapılabilir, mekanik çalışan ürünler tasarlanabilir.

- Çocuklar, en çok yapmayı istedikleri şeyleri listeleyebilirler. Aileler, çocukların yapma ihtimali olan isteklerini gerçekleştirebilir ya da haftanın bir gününü çocuğun istediği gibi organize etmelerine izin verebilirler.

- Evde yapabilecekleri eğlenceli görevler verilebilir. Örneğin; bugün “Dünya Ressamları Günü”, bir ressamı araştır ve onun resimlerinden ilham alarak 2060 yılındaki seni ve çevrendekileri çiz. Bunu yaparken dünyada neler değişmiş, sen nasıl değişmişsin düşün ve yaz denebilir.

- Öğrencilerle şiir yazma, günlük tutma gibi yazı yazma becerilerine katkı sağlayacak etkinlikler yapılabilir.

- Evlerinde kaliteli, eğlenceli ve istedikleri zaman ulaşabilecekleri etkinlikleri barındıran EBA platformu içindeki Kütüphane bölümünden de destek alınılabilir. Bu bölümlerde her yaş seviyesine uygun, nitelikli paylaşımlar yer almakta.

‘Yeni şeyler öğrensin’

ERA Kolejleri Rehberlik Uzmanı Gülçin Aşkın Çetin:

- Önce bir plan yapın. Tatil heyecanı yaşarken bir de bakmışsınız son günler gelmiş ve apar topar eksikleri tamamlamaya koyulmuşsunuz. Dinlenmeye ve eğlenmeye olduğu kadar günde yarım saat de olsa küçük tekrarlarla ilk dönemi pekiştirin.

- Kapalı ortamlarda olmaktan sıkılan çocuklarımız için en güzeli açık hava planlarıdır. Hafta sonu yasakları devam ederken şimdilik en azından hafta içi 1 saat de olsa açık havada yürüyüş ve spor yapmaya özen gösterin.

- Her gün mutlaka yeni bir şey öğrenmeye devam edin. Eğitim sadece akademik bilgiler edinmek değil. Bu dönemde çocukların en çok uzak kaldıkları şey sosyal öğrenme ortamları oldu. Bu nedenle doğa içinde ve arkadaşlar arasında eğitici öğretici etkinliklere önem verin.

- Ailece vakit geçirin. Çocuklara tatilde, ödevler ve uyku düzeni gibi konularda biraz esneklik göstermekten zarar gelmez. Psikolojik olarak rahatlamaya ihtiyaçları olduğunu unutmadan biraz kendi hallerine bırakalım ve rahatlamalarına izin verelim.

- Yeni şeyler denemek tatilinize heyecan katacaktır. Yeni bir yol keşfetmek, yeni bir yemek tatmak, kitaba veya filme başlamak gibi farklı şeyler beyin gelişiminde de oldukça önemlidir. Yeni deneyimleri birbirinizle paylaşmayı da unutmayın!