Work and Travel çıkmaza girdi

ABD hükümetinin kontrolü altında düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca ABD’de çalışıp, gezmelerine olanak tanıyan Work and Travel Programı (WAT), bu yıl koronavirüs nedeniyle sekteye uğradı.

Türkiye’den yaklaşık 7 bin öğrencinin faydalanması beklenen programda, pandeminin başlamasıyla iptaller art arda geldi. Bu da öğrenciler ile danışmanlık hizmeti veren şirketler arasında para iadesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasına neden oldu. Bazı şirketler, 2 binden başlayıp 3 bin dolara kadar çıkan ücretlerin tamamını iade etmeyeceğini söylerken bazıları ise kesinti yapıyor ya da tüm hakları gelecek yıl kullanacak şekilde saklı tutuyor.

Bu konuda hizmet veren danışmanlık şirketlerden görüş aldık. Bir şirket yetkilisi isteyenlere iade yaptıklarını belirterek “Ancak bu programı uygulayan bazı acentalar ücret iadesi yapmıyor. Mücbir sebeple programa katılamayacak öğrenciler, ödedikleri ücreti acentadan alamazlarsa mahkemeye başvurabilir ve alabilirler” dedi. “Bütün uçuşlar iptal ayrıca konsolosluklar da kapalı, o nedenle program iptal edilmeli” diyen yetkili, salgının devam etmesi durumunda programın gelecek yıl da olmayabileceğini çünkü ABD’de işsizlik oranının yükseldiğini, öğrencilere sezonluk iş bulmanın zorlaşacağını söyledi.

‘Gitmek isteyen de var’

Bir diğer şirket ise söz konusu karışıklıkta Amerikan Konsololuğu’nun da etkisi olduğunu kaydetti. 7 bin öğrenciden yaklaşık 2 bin kişinin vizesi olduğunu belirten yetkili şunları söyledi: “Geriye kalanların vizesi yok. Ancak konsolosluk vize işlemlerini askıya aldığı için bu öğrenciler vizem çıkmaz korkusuyla programı iptal etmeyi düşünüyorlar. Vizesi olanların büyük çoğunluğu uçuşlar başlarsa programa katılmak istiyor. Önümüzde 6 hafta var. Dünyada normalleşme bekleniyor. Amerika’da ekonomi hızlı dönmeye başlayacak. Şu an tamamen program iptal edildi gibi bir algı var. Bu söz konusu değil. Gitmek istemeyenlere haklarının seneye bırakılması teklif edilebilir. Bu da istenmiyorsa makul bir kesinti yapılarak para iade edilmeli. Hiç kesinti olmaması doğru değil çünkü biz de aylardır uğraşıyoruz.”

Öğrenciler parasını geri istiyor

Mağdur öğrencilerden biri de ODTÜ’de okuyan Berkay Bartuğ Çetin. Koronavirüs nedeniyle aldığı uçak biletinin de iptal olduğunu belirten Çetin, “Durumu aracı şirket kabul etmiyor. 2000 dolar ödedim, paramı vermiyorlar. Durum ortada. Bu zamanda bir yere gidemeyiz. Zaten üniversiteler uzaktan eğitim veriyor. Belki yaz aylarında telafi eğitimi olacak. Bu yüzden gidemem. Paramın iadesini bekliyorum” diyor.

Bu durumu yaşayan öğrencilerden bazıları ise şunları söyledi:

- Çoğu kişi gibi ben de ABD’ye gitme hayali kurdum ve 3000 dolar para biriktirdim. Ama şu an pandemi yüzünden gitmek istemiyorum. İptal edersem 500 dolar kesilecek.

- ABD’ye gitmek için aracı şirketlere 2000 dolar ödedik. Program olmayacağı için paramızın iadesini istiyoruz fakat şirketler 750 dolar kesiyor.

- Kaydımızı bu yıl korona yüzünden iptal etmek istiyoruz ancak şirketler bizden 500 dolar ile 1000 dolar arasında kesinti yapmak istiyor. Alamadığımız hizmetin bedelini ödemek zorunda bırakılıyoruz.