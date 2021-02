Wp Ne Demek? Wp Hangi Kelimelerin Kısaltmasıdır?

Wp bir kısaltma olmasına karşın bir terimdir. Bir oyun terimi olması ile bilinir. Açılımı ile birlikte ortaya pozitif bir anlam çıkmaktadır.



Wp Ne Demek?



Wp genelde bir bilgisayar oyunu bittiğinde kullanılır. Türkçeye çevrilmiş hali ise iyi oyundu olarak söylenebilir. İyi oyundu demek yerine kısaltılmış hali olan wp demek yeterli olacaktır. Bu bakımdan İngilizce hali daha kısa olduğundan dolayı Türkçe halinin yerine sık sık tercih edilmektedir.



Wp Hangi Kelimelerin Kısaltılmasıdır?



Wp iki kelimenin kısaltılmış halidir. Bu kellimeler well ve played'dir. Well played yerine wp kullanılır. Well played denilerek bir kişiyi övme hatta onore etme kullanılır. Bu nedenle oyun terimi olarak kullanımı çok daha yaygındır.