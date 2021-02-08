Yemeni Nedir? Tdk'ya Göre Yemeni Kelimesinin Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Yemeni kelimesi bölgeden bölgeye farklı kullanılabiliyor. Fakat Türk dil kurumuna göre anlamı çok açık. Sadece belli bir nesneye isim olmuş. Yani kelime tür bakımından yemeni bir isim.



Yemeni Nedir?



Yemeni bir çeşit pabuçtur. El yapımı olan bir ayakkabı çeşididir. Genelde deriden üretilir. Hafif ve topuksuz olarak üretilmektedir. Şekil itibari ile de babet terliğe benzer. Anadolu'nun belirli kesimlerinde hala üretilmektedir. Ticareti de yapılmaktadır.



Tdk'ya Göre Yemeni Kelimesinin Sözlük Anlamı Ne Demektir?



Türk dil kurumunda yemeni farklı bir anlamda daha kullanılmaktadır. O da başın örtülmesi için kullanılan bez parçası anlamındadır. Tülbent de bu kelimenin yerine kullanılabilir. Ayakkabı anlamındaki yemeni kelimesi de ikinci anlam olarak verilmiştir. Tabi ki de başörtüsü olan ilk sırada çıkmaktadır.