Yeni nesil meslek liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu’nun odak noktalarından biri olan, koronavirüs sürecinde ürettikleri ürünlerle sağlık ihtiyaçları için acil çözümler üreten meslek liselerinin yıldızı gittikçe parlıyor. Aralarında makine, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik-elektronik, muhasebe, çocuk gelişimi ve eğitimi, konaklama ve seyahat hizmetlerinin yer aldığı 56 alanda, 230’a yakın dalda eğitim veren meslek liseleri, çağın gerekleri ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, bilişim teknolojileri, tarım, kuyumculuk, biyomedikal cihaz, yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alanlar eklenen meslek liselerinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık verilecek yeni bir program uygulanacak.

Yüzde 1’den aldılar

MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’in verdiği bilgilere göre iş piyasasındaki yeni koşullar ve mevcut programların farklılıkları değerlendirilerek meslek liselerinde istihdam karşılığı olmayan alan ve dallar kaldırılacak. Yeni dönemde 47 alan ve 109 dalda eğitim verilecek liselerde öğrenciler, dijital becerilerde sertifika programlarıyla desteklenecek. Meslekler arasında değişime izin verecek ve iş piyasasına adaptasyonu artıracak yeni bir mesleki eğitim konsepti hayata geçirilecek.

Sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, meslek birlikleri, dernekler, KOSGEB, üniversiteler ve özel sektörle protokoller imzalayarak iş birlikleri yapan meslek liseleri, bu kapsamda yerinde uygulamalı eğitim yapıyor, üretimlerini artırıyor, mezunlarına da yeni iş kapıları aralıyor. Meslek liselerinin Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı (AMP) bulunuyor. ATP’ye sınavla öğrenci alınırken, AMP’ye hem sınavla hem de sınavsız yerleştirme yapılabiliyor. Sayıları artan ve doluluk oranları yüzde 100’e ulaşan meslek liseleri artık yüzde 1’lik dilimden de öğrenci almaya başladı.

MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında Ankara Yenimahalle’de kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alınmıştı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi. Bu yıl bu lisede 60 kontenjanı bulunan Makine Teknolojisi Alanı’nın yüzdelik dilimi 9,75; yine 60 kontenjanı olan Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı’nın yüzdelik dilimi 8,08.

MEB ve İTÜ tarafından imzalan protokol kapsamında kurulan ve “Bilişim Teknolojileri”, “Elektrik Elektronik Teknolojisi”, “Denizcilik” alanlarında eğitime başlayan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı.

Geçen yıl lisenin Bilişim Teknolojisi alanına 1,26’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Bu yıl bu lisenin 30 kontenjanı bulunan Bilişim Teknolojileri alanının yüzdelik dilimi 8,23; yine 30 kontenjanı bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının yüzdelik dilimi 11,98; 30 kontenjanı olan Denizcilik Alanı’nın ise yüzdelik dilimi 13,71. Bu meslek liselerinin bu yıl da çok ilgi görmesi bekleniyor.

Uçak bakım revaçta

Uçak Bakım Teknolojisi alanında eğitim verilen meslek liseleri de yüksek puanlarla öğrenci kabul ediyor. Örneğin Antalya’da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 90 kontenjanı bulunan Uçak Bakım Alanı’nın yüzdelik dilimi 12,33 olarak görülüyor. Eskişehir Tepebaşı Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 90 kontenjanı bulunan Uçak Bakım Alanı’nın ise yüzdelik dilimi 8,82; bu lisede 30 kontenjanı olan Bilişim Teknolojileri Alanı’nın yüzdelik dilimi de 11,92.

Başarı hikâyesi yazdılar

Koronavirüsle savaşta meslek liseleri ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının üretimini yaparak bir başarı hikayesine imza attı. Maske, siperlik, tek kullanımlık önlük ve tulum, ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot, solunum cihazı, el dezenfektanları gibi ihtiyaç duyulan birçok ürünü hızlı ve koordinali bir şekilde sağlayan meslek liselerinden bazıları ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç etme fırsatı da yakaladı.

Meslek liselerinin olması gerekeni yaptıklarının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurdukları Ar-Ge merkezleriyle tüm illerdeki meslek liselerini besleyeceklerini belirtti. Öğrencilerin, işi kitaptan değil yaparak öğrenmelerini istediklerini ifade eden Selçuk, her şeyin okulda yapılamayacağını, bir fabrikanın veya otelin içinin okul olacağını belirtti. Bakan Selçuk, ailelere şu çağrıda bulundu: “Meslek liseleriyle ilgili bizim gelecek hayallerimize ortak olsunlar. Çocuklarımızı okullarımızda bekliyoruz.”

Çok yönlü desteklenecek

Son 2 yılda eğitim-ekonomi-istihdam bakış açısıyla yeniden yapılandırılan meslek liselerinde “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” adıyla dezavantajlı durumdaki 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin çok yönlü olarak destekleneceği yeni bir proje hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, Türkiye’nin 81 ilinde belirledikleri mesleki ve teknik Anadolu liselerini, altyapıları başta olmak üzere çok boyutlu bir şekilde destekleyeceklerini belirterek, bu okullarda kütüphane, tasarım ve beceri atölyeleri kurulacağını dile getirdi.