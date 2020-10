Öğrencilerin kendi alanları kapsamında dil becerilerini ortaya çıkarması için yapılacak olan bu sınav, belli standart altında alınmış soru miktarı ile beraber süre kapsamında gerçekleşmektedir. İlk defa 2019 yılında gerçekleştirilen bu sınav için, kaç tane soru sorulacağı ve ne kadar süre verildi en merak edilen konular arasında geliyor.



Yökdil Sınavında Kaç Soru Var, Kaç Dakika Sürüyor ve Geçerlilik Süresi Nedir?



Yökdil, yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı şeklinde ifade edilmektedir. Bu konuda adayların kendi alanlarındaki dil becerilerini ortaya çıkarmak için Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleşen bir sınavdır. Bu sınav içerisinde sınava girecek olanlara toplamda 80 adet soru sorulacak. Bu sorular İngilizcenin farklı seviyeleri üzerinden ele alınmak suretiyle İngilizce konusundaki seviye ve beceriler belirlenecek.



80 adet soru ile beraber yapılacak olan yökdil için, toplamda 3 saatlik bir süre tanınıyor. Yani bu geçerlilik süresi 180 dakika olarak da ifade edilebilir. Öğrenciler bu süreyi sonuna kadar kullanma hakkına sahiptir. Her soru eşit puanlaya bağlı olarak ele alınır. Böylece her ne kadar farklı alanlar üzerinden sınava girecek olanlar bulunsa bile, puanlama ortak biçimde gerçekleşecektir. 80 soru ve 180 dakika üzerinden gerçekleşecek olan Yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı, aynı zamanda her sorunun 5 şık olması ile ele alınacak. Böylece İngilizcede farklı konuları ve dereceleri üzerinden, her soruya göre 5 şıktan doğru olanını sınava girecekler bulmaya çalışacak.