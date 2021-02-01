Zan Ne Demek? (Tdk) Zan Altında Kalmak, Bırakmak Ve Zan Etmek Ne Anlama Gelir?

Anlamı ile beraber gündelik yaşamda Türkiye'de en yaygın kullanılan sözcükler içerisinde zan kelimesi gelir. Tek başına belli bir anlamı ifade etmesi ile beraber, özellikle farklı kelime grupları ile kullanılır. O yüzden pek çok kişi zan ne demek merak etmekte ve internet üzerinden de bilgi almaya çalışmaktadır.



Zan Ne Demek?



Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber, zan kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘sanı’ biçiminde ifade edilir. Aynı zamanda sanmak gibi de anlatmak mümkün. Tabii bu kelime günümüzde Türkçede daha çok farklı kelime grupları ile bir araya gelir ve kullanılır. Böylece günlük yaşamda en yaygın kullanılan sözcük türleri ortaya çıkar.



(TDK) Zan Altında Kalmak, Bırakmak ve Zan Etmek Ne Anlama Gelir?



TDK üzerinden bakıldığı zaman Zan altında kalmak, zan altında bırakmak ya da zannetmek gibi birçok de şekerime gruba öne çıkıyor. Her birinin Türkçe karşılığı olarak farklı ifadeleri bulunur.



Zan altında kalmak = Suçlu sanılmak



Zan altında bırakmak = Bir şeyle suçlamak ve sanık durumuna sokmak.



Zan etmek = Kesin hüküm bulunmayan bir durumu kötüye yorumlamak.