Zühre İsminin Anlamı Nedir? Zühre Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zühre ismi kadınlar için kullanılan bir isimdir. Kulağa çok hoş gelen bu isimi seslendirmek çok keyiflidir. Eski zamanlarda günümüze kadar Zühre ismi kullanılmıştır. Anlam olarak da baktığımızda Zühre isminin anlamı hoş şeylere karşılık gelmektedir. Zühre anlam olarak şunlara karşılık gelmektedir; ilk olarak beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi, ikinci olarak yarın, gelecek zaman, mecazi anlamda kıyamet günü, üçüncü olarak Venüs gezegeni, dördüncü olarak çoban yıldızı, beşinci olarak çiçek açan.



Zühre Ne Demek?



Zühre isminin birçok güzel anlamı bulunuyor. Kökeni Arapça olan Zühre isminin anlamı çoban yıldızı ve Venüs anlamlarına gelir. Farklı anlamları içinden istenilen seçilerek günümüzde kız çocukları için tercih edilen güzel isimlerden biridir. Telaffuzu gayet hoş olan bu ismi doğacak olan kızınız için kullanabilirsiniz.



Zühre İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Zühre ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. Kuran'ın hiç bir bölümünde Zühre geçmez. Fakat Zühre ismi caizdir. Zühre ismini çocuklara koymakta bir sakınca bulunmamaktadır. Kötü bir anlam barındırmaz. Zühre ismi kültürümüze de uygun bir isim olduğu için rahatlıkla kullanılabilir.