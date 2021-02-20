Zülküf İsminin Anlamı Nedir? Zülküf Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Zülküf Arapça kökenli bir isimdir. Ancak uzun yıllardır Türkiye'de bulunan ve erkek çocuklar için kullanılan değerli bir isim olduğunu söylemek mümkün. Son dönemlerde yeniden popüler hale gelmiş olan Zülküf adını, minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.



Zülküf Ne Demek?



Daha çok anlamı üzerinden önemli bir yere sahip olan Zülküf adı, aynı zamanda hoş bir okunuş imkanı tanımaktadır.



- Yüce

- Makam sahibi



Karakteristik bir özelliğe sahip olan ve böylesi güzel anlamları bundan Zülküf adı, Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Tek başına kullanılabilen bu güzel isim başka isimler üzerinden de değerlendirilebilir. Kişinin yüceliğini anlatan ve makam sahibi olabileceği üzerine de anlam katan bir isim olarak, erkek çocuklarına yakışan bir addır.



Zülküf İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Zülküf ismi için merak edilen konulardan biri Kur'an'da geçip geçmediğidir. Aynı anlamı üzerinde yukarıdaki gibi Zülküf adı Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Yüceliği anlatan ve makamı ifade eden anlamları eşliğinde Kur'an'da geçmektedir. Hem anlamı hem de okunuşu ile beraber erkek çocuklar için kullanılabilecek özel isimler içerisinde geliyor. Bebeğiniz için kullanabileceğiniz güzel bir isim olarak listeye ekleyebilirsiniz.