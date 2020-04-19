19.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
1158 işletmeye fahiş fiyat cezası kesildi
Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve hijyen malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan 12 binden fazla mükellef nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimi yaptıklarını söyledi.
Bayrakdar, mükelleflerin etkin takip edilmesi amacıyla Vergi İletişim Merkezi’nde yeni bir ihbar hattı (189) kurduklarını belirtti. Bayrakdar, kurumsal web sayfaları ‘gib.gov.tr’den erişilebilecek şekilde ‘Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi’ menüsünü de devreye soktuklarını kaydetti.
Bayrakdar, bu kanallar aracılığıyla yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldıklarını, vergi daireleri tarafından 4 binden fazla mükellefin de bu kapsamda tespit edildiğini belirtti.