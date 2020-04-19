1158 işletmeye fahiş fiyat cezası kesildi

Bayrakdar, mükelleflerin etkin takip edilmesi amacıyla Vergi İletişim Merkezi’nde yeni bir ihbar hattı (189) kurduklarını belirtti. Bayrakdar, kurumsal web sayfaları ‘gib.gov.tr’den erişilebilecek şekilde ‘Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi’ menüsünü de devreye soktuklarını kaydetti.



Bayrakdar, bu kanallar aracılığıyla yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldıklarını, vergi daireleri tarafından 4 binden fazla mükellefin de bu kapsamda tespit edildiğini belirtti.