21.02.2021 - 17:39 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
20 taşınmaz kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Aydın'da Vakıflar'a ait 20 adet taşınmaz kiraya verilecek.
Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.
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İkiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainlerAdana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurların mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.