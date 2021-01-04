2021 Ocak ayı kira zam oranı belli oldu! Kiralara en çok ne kadar zam yapılabilecek?

Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacakları zamlı maaş oranları da belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte kira artışında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı da açıklandı.

TÜFE YÜZDE KAÇ OLDU?

Kira artışının belirlenmesinde önemli rol oynayan TÜFE oranı TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada 12 aylık TÜFE oranı 12,28 artoış kaydetti. Böylelikle 2021 Ocak ayından itibaren kira zam oranı da belli olmuş oldu.

Ev sahipleri 2021 Ocak ayından itibaren kiralarına % 12,28 oranında zam yapabilecek.