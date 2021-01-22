260 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, sağlanan sendikasyon kredisinin global finansal piyasalardaki zorlu koşullara rağmen Türkiye ve Borusan mali sistemine duyulan güveni teyit ettiğini söyledi.



Kafadar, “Borusan Grubu olarak küresel ölçekte belirsizliğin yanı sıra daha önce benzeri görülmemiş pandemi koşullarına rağmen hedeflerimize ulaştığımız, başarılı bir seneyi geride bıraktık. Sahip olduğumuz güç ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejilerimiz doğrultusunda aldığımız sendikasyon kredisini, planlamalarımızın finansmanında kullanarak daha güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Kuruluşumuzun 77. yılını kutladığımız 2021 yılında, Türkiye’de ve yer aldığımız yurt dışı pazarlarda büyümeye, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.





Borusan Holding Grup CFO’su Barış Kökoğlu, “18 ay geri ödemesiz 5 yıl vadeyle elde ettiğimiz kredi, yakın zamanda finansal piyasalardan temin edilmiş en düşük maliyetli kredilerden olup Borusan’a yerli ve uluslararası bankaların duyduğu güveni tescil etmiştir” dedi.