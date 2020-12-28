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28.12.2020 - 17:12 | | AA

40 günde yaklaÅŸÄ±k 76 milyar liralÄ±k alacak yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±

Vergi ve diÄŸer bazÄ± alacaklarÄ±nÂ  yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lan dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar 6 milyonÂ  575 bin mÃ¼kellef baÅŸvuruda bulunurken, 40 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te 76 milyar 45 milyon 643Â  bin liralÄ±k alacak yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±.Â

40 günde yaklaÅŸÄ±k 76 milyar liralÄ±k alacak yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±

AA muhabirinin Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (GÄ°B) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re,ÂVergi ve DiÄŸer BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanun ileÂ  saÄŸlanan olanaklara mÃ¼kellefler yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor.

DÃ¼zenlemeden yararlanmak iÃ§in vergi dairelerine bugÃ¼ne kadar 6 milyonÂ  575 bin mÃ¼kellef baÅŸvuru yaptÄ±. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapÄ±landÄ±rma dosyasÄ±Â  oluÅŸturulurken, 40 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te 76 milyar 45 milyon 643 bin liralÄ±k alacakÂ  yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. MÃ¼kellefler, bugÃ¼ne kadar 1 milyar 280 milyon lira Ã¶demeÂ  yaptÄ±.

Yetkililer, son gÃ¼nÃ¼ beklemeden ve salgÄ±n nedeniyle vergi dairelerineÂ  gitmeden elektronik ortamda baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼kellefler ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÂ  aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DÃ¼zenlemeden yararlanmak iÃ§in baÅŸvurular "www.gib.gov.tr" veyaÂ  "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri Ã¼zerinden, ilgili vergi dairelerindenÂ  veya posta yoluyla yapÄ±labiliyor.

PeÅŸin Ã¶demede vergi borcu anaparaya kadar dÃ¼ÅŸebiliyor

SÃ¶z konusu kanunla birikmiÅŸ vergi borÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶denmesinde Ã§ok Ã¶nemliÂ  imkanlar saÄŸlanÄ±yor.

Bu kapsamda yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvuran ve peÅŸin Ã¶deme gerÃ§ekleÅŸtirenÂ  mÃ¼kellefler, neredeyse vergi borÃ§larÄ±nÄ±n sadece anaparasÄ±nÄ± Ã¶deme imkanÄ±naÂ  kavuÅŸuyor.

BirikmiÅŸ vergi borÃ§larÄ±nÄ±n varsa vergi ziyaÄ± cezalarÄ± siliniyor,Â  hesaplanan gecikme faizi ve zamlarÄ± ise ilgili dÃ¶nemlerde geÃ§erli olan Yurt Ä°Ã§iÂ  Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) aylÄ±k deÄŸiÅŸim oranlarÄ± uygulanarak yenidenÂ  yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor.

YapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§larÄ±n peÅŸin olarak 1 Åžubat 2021'e kadar Ã¶denmesiÂ  halinde, hesaplanan YÄ°-ÃœFE tutarÄ±ndan yÃ¼zde 90, idari para cezalarÄ±nÄ±n aslÄ±ndanÂ  yÃ¼zde 25 indirim yapÄ±lÄ±yor.

Ã–demeler bankalara veya kartla yapÄ±labiliyor

BaÅŸvuruda bulunan vatandaÅŸlara, borÃ§larÄ±nÄ± Ocak 2021'de peÅŸin ya da 6,Â  9, 12 veya 18 taksitle Ã¶deme imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor.

Tercih edilen Ã¶deme sÃ¼resine gÃ¶re kanunla belirlenmiÅŸ oranda birÂ  katsayÄ± uygulanÄ±yor. Bu kapsamda YÄ°-ÃœFE tutarÄ±ndan yÃ¼zde 50, idari paraÂ  cezalarÄ±nÄ±n aslÄ±ndan yÃ¼zde 12,5 indirim uygulanÄ±yor.

Ã–te yandan, ilk taksiti Ã¶deyen ve borcunun kalanÄ±nÄ± ikinci taksitinÂ  Ã¶deme sÃ¼resi olan mart ayÄ±nda kapatmak isteyen mÃ¼kelleflere de indirim yapÄ±lÄ±yorÂ  ve katsayÄ± uygulanmÄ±yor.

YapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§lar banka ve kredi kartÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶denebiliyor.Â  Kartla Ã¶demeler, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden "sanal POS"Â  uygulamasÄ±yla yapÄ±labiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle Ã¶demeyi tercih etmeleriÂ  durumunda, haklarÄ±nÄ± kaybetmemeleri iÃ§in ilk 2 taksiti sÃ¼resinde Ã¶demeleriÂ  gerekiyor. Aksi halde bu kiÅŸiler, kanunun getirdiÄŸi imkanlardan yararlanamÄ±yor. YapÄ±landÄ±rma iÃ§in baÅŸvurular 31 AralÄ±k sonuna kadar yapÄ±labilecek.

EÄŸlence mekanÄ±na dönüÅŸtürülen baÄŸ evine baskÄ±nBursa'da, jandarma ekiplerince dün yapÄ±lan baskÄ±nda, baÄŸ evinde eÄŸlence düzenleyen 20 kiÅŸiye, sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin lira ceza uygulandÄ±.
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