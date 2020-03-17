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    HaberlerEkonomi Haberleri 'AB vatandaşları Avrupa içinde mahsur kaldı'
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    17.03.2020 - 20:34 | | AA

    'AB vatandaşları Avrupa içinde mahsur kaldı'

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB vatandaşları sadece dışarıda değil Avrupa içinde de mahsur kaldı ve bunun bitmesi gerekiyor." dedi.

    'AB vatandaşları Avrupa içinde mahsur kaldı'

     

    Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan son tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AB Komisyonunun gece gündüz Kovid-19 kriziyle mücadele ettiğini belirten Von der Leyen, "Araştırmaları fonluyor, aşı geliştirilmesini finanse ediyor, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan şirket ve kişilere destek oluyoruz." diye konuştu.

    Bugün Fas'ta mahsur kalan AB vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağladıklarını ifade eden Von der Leyen, üye ülkelere benzer destekler sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

    Von der Leyen, "AB vatandaşları sadece dışarıda değil Avrupa içinde de mahsur kaldı ve bunun bitmesi gerekiyor. İnsanların evlerine gidebilmeleri ve Avrupa'da gerekli malzemelerin ulaştırılması için çözümler önerdik. Özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere Avrupa'da malların sınır ötesi iletimini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Avrupa'da maske, koruyucu giysi gibi ekipmanlara büyük ihtiyaç olduğunu, sanayi sektörü temsilcileriyle daha fazla koruyucu ekipman üretimi için görüştüklerini anlatan Von der Leyen, "Özellikle doktor ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarına, polis ve sınır muhafızlarına iyi bakmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Von der Leyen, bilimsel araştırmalara da hız verdiklerini vurgulayarak, Kovid-19'a karşı aşı üzerinde çalışan Avrupa araştırma şirketi CureVac yöneticileriyle görüştüğünü, AB'nin söz konusu şirkete 80 milyon avro destek sağladığını dile getirdi.

    Von der Leyen, koronavirüsle mücadele için yapılacak çok şey olduğunu belirterek, "Bu mücadeleye herkes katkı sağlayabilir. Siz de evde kalarak ve diğer insanlarla teması azaltarak katkı sağlayabilirsiniz." dedi.

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