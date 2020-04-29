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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'de 12 ülke, uçuş ücret iadelerinin askıya alınmasını istedi
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    29.04.2020 - 19:24 | | AA

    AB'de 12 ülke, uçuş ücret iadelerinin askıya alınmasını istedi

    Avrupa Birliği (AB) üyesi 12 ülke, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle iptal edilen uçuşların ücret iadesine ilişkin kuralların askıya alınmasını talep etti.

    AB'de 12 ülke, uçuş ücret iadelerinin askıya alınmasını istedi

     

    Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Bulgaristan, Çekya, İrlanda, Letonya, Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi, AB Komisyonuna ortak mektup gönderdi.

    Mektupta, salgının, hava yolculuğu da dahil olmak üzere uluslararası taşımacılığı "benzersiz biçimde etkilediği" kaydedildi.

    Kovid-19 nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği hatırlatılan mektupta, havacılık firmalarının faaliyet gösterememelerine rağmen işletme maliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

    Mektupta, AB mevzuatı gereği hava yolu şirketlerinin iptal edilen uçuş biletlerinin ücretlerini geri ödemekle yükümlü olduklarına dikkat çekilerek, yolcuların iade talep etmelerinin, hava yolu şirketlerini ciddi bir nakit sıkıntısına sokacağı ifade edildi.

    Söz konusu mevzuatın hazırlandığı dönemde, Kovid-19 gibi bir krizin ve bunun havacılığa etkilerinin öngörülmediğine işaret edilen mektupta, AB ve üye ülkelerin, yolcuların çıkarlarını gözeterek Avrupa havacılık piyasası yapısını koruması gerektiği vurgulandı.

    Mektupta, AB Komisyonunun acilen ilgili mevzuatta geçici bir değişiklik yapması ve hava yolu firmalarının ücret iade yollarını seçmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

    Avrupa'da hava yolu firmaları Kovid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

    Tüketiciler, son dönemde iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep etmelerine rağmen şirketler onlara hediye çeki veya kupon vermeyi istiyor.

    Gösteri jetleri sağlık çalışanları için havalandıBlue Angels jetleri, New York semalarında yaptıkları gösteri uçuşuyla, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.
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