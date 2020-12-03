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03.12.2020 - 14:18 | | AA

AB'de perakende satışlar ekimde yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış kaydetti.

AB'de perakende satışlar ekimde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,3 arttı.

AB'de ise perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 8,3 ile Danimarka'da, yüzde 6,5 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,8 ile Fransa'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile Slovenya, yüzde 1,2 ile Slovakya ve yüzde 0,7 ile Hollanda'da kaydedildi.

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