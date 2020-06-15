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    HaberlerEkonomi Haberleri Açıklama KAP'a yapıldı! Metro Turizm halka arz olacak
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    15.06.2020 - 08:52 | | milliyet.com.tr

    Açıklama KAP'a yapıldı! Metro Turizm halka arz olacak

    Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Metro Turizm’in paylarının halka arzı için çalışmalara başladı. Firma açıklamayı KAP'a yaptı.

    Açıklama KAP'a yapıldı! Metro Turizm halka arz olacak

    Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada," Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BİST'te halka arz edilmesi için çalışmalara başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

    Metro Turizm’in halka arzı için ilk çalışma 2011 Kasım’ında başlatılmıştı.

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