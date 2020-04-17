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    HaberlerEkonomi Haberleri "Ağızları tatlandıran ihracat"tan yaklaşık 11 milyon dolarlık döviz getirisi
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    17.04.2020 - 11:20 | | AA

    "Ağızları tatlandıran ihracat"tan yaklaşık 11 milyon dolarlık döviz getirisi

    Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 10 milyon 967 bin dolarlık reçel, jöle ve marmelat ihracatı yapıldı.

    "Ağızları tatlandıran ihracat"tan yaklaşık 11 milyon dolarlık döviz getirisi

    AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektördeki firmalar, ilk çeyrekte en fazla dış satımı Suudi Arabistan'a yaptı.

    Ocak-mart döneminde Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,54 artarak 1 milyon 814 bin dolardan 1 milyon 842 bin dolara yükseldi.

    Sektör temsilcileri, Suudi Arabistan'ın ardından en fazla ihracatı Irak'a yaptı. Geçen yılın ilk 3 ayında 1 milyon 366 bin dolarlık ürün gönderilen Irak'a yapılan dış satım yüzde 29 artarak 1 milyon 765 bin dolar oldu.

    Suudi Arabistan ve Irak'a yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 33'ünü oluşturdu.

    Türkiye'den yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen reçel, jöle ve marmelat ihracatından sağlanan gelir ise toplamda 10 milyon 967 bin doları buldu.

    ABD ve Avrupa ülkelerine ihracat artışı

    Sektörün önemli pazarlarından Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 13'lük artışla 785 bin dolardan 891 bin dolara yükseldi.

    Geçen yılın aynı döneminde 569 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen ABD'ye yapılan ihracat da yüzde 34 artarak 765 bin dolar oldu.

    Sektörün Belçika'ya yaptığı dış satım 423 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik artış sağlandı.

    Sektördeki firmalar, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne 657 bin, İsrail'e 377 bin ve Katar'a 212 bin dolarlık dış satım yaptı.

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