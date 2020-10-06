Akçansa ve Çimsa’ya ihracatta birincilik ödülü

2019 İhracat Şampiyonları ödül töreninde, Çimsa geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihracatla çimento sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak birincilik ödülüne layık görüldü. İhracatta yurt dışı satışlarını önceki yıla oranla yüzde 94 artıran ve sektörün üzerinde bir performans sergileyen Akçansa, ’ihracatta en yüksek artış gösteren’ firmalar arasında yer aldı. Akçansa Türkiye’nin en fazla klinker ihracatı yapan şirketi olarak da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Dr.Tamer Saka, ülke ekonomisine sundukları katkıların böylesine önemli bir organizasyonda ödüllendirilmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“2019’da Türkiye’nin toplam çimento ihracatının yüzde 30’unu tek başına Yapı Malzemeleri Grubumuzdaki şirketler gerçekleştirdi. Ama hâlâ önümüzde uzun bir yol var. Ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşmasında ve ihracatta konulan hedeflere erişilmesinde çimento ve yapı malzemeleri sektörünün üzerine de önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor. Biz de bu vizyonla çalışmalarımıza devam ediyor; bu sektörün lider oyuncularından biri olarak üretmeye, yatırım yapmaya, ihracatla ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

‘Yukarı taşıyacağız’

Saka, “Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerimiz özellikle pandemi döneminde özverili üretim faaliyetleri ile çimento sektörünün en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmayı başardılar. Yapı Malzemeleri Grubumuz geçtiğimiz yıl içinde gösterdiğimiz üstün ihracat performansını önümüzdeki yıllarda çok daha yukarı seviyelere taşıyacak; yapı malzemeleri alanındaki küresel gücümüzü pekiştireceğiz” dedi.