Alibaba, Afrika ülkelerine 5.5, Avrupa’ya ise 2 milyon maske bağışladı

Söz konusu bağış malzemesiyle yüklü ilk uçak 17 Mart itibarıyla Belçika’nın Liege Havalimanı’na ulaştı. Uçakta, İtalya’ya gönderilecek olan yarım milyon maskenin yanı sıra diğer ülkelere de gönderilecek tıbbı ürünler bulunuyor.

TIBBİ MALZEME BAĞIŞLAYACAK

Belçika, Alibaba’nın yönlendirdiği elektronik dünya ticaret platformunun (eWTP) Avrupa’daki ortağıdır. eWTP bu yardım girişiminde önemli bir rol üstleniyor. Alibaba’nın açıklamasına göre, Liege Havalimanı’nın lojistik merkezi bağışlanan tıbbi malzemenin Avrupa içinde etkin dağılımını mümkün kılıyor.

Öte yandan Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, COVID-19’un önlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak için 54 Afrika ülkesine test kitleri, maskeler ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler bağışlayacak.

Jack Ma tarafından pazartesi günü kişisel Weibo hesabından 54 Afrika ülkesinden her birine 20 biner test kiti, 100 biner maske ve 1000’er adet sağlık personeli için koruyucu giysi bağışlayacak