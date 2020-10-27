Altın rezervi müjdesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı’da altın rezervi bulduklarını, çıkarmak üzere harekete geçtiklerini açıkladı. Geçen cuma günü Giresun Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’nda düzenlenen törenle TMSF’nin eğitime 20 milyon liralık katkısını sunmasının ardından gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası yönetimini devraldıkları Koza Altın’ın arama ruhsatları kapsamında başlattıkları çalışmalardan iyi haberler geldiğini duyurdu. Gülal şunları söyledi:

TVF’ye devredilebilir

“Koza Altın’la ilgili elimizde 200’ün üzerinde ruhsat var. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz. Ağrı’da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız, 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz.”

Koza Altın’ın kasasında ciddi bir nakit oluştuğunu belirten Gülal, “Sadece günlük neması 1.5 milyon TL’ye ulaşan bir rakama geldi. 6 milyar TL’lik bir fon oluştu burada” dedi. Gülal, TMSF bünyesindeki şirketlerin satılmaları konusundaki değerlendirmelerini de şöyle aktardı:

“Ekonomik devamlılığı tehlike arz eden şirketlerin ya da varlıkların satışında bir engel yok. Ama Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin mevcut hukuki süreç tamamlanmadan satışının şu aşamada mümkünatı yok. Koza Altın ve Erciyes Anadolu’da müsadere kararı çıktı. Müsadere, şirketlerin Hazine’ye geçmesi demek. Eğer karar kesinleşirse bu şirketler Hazine’nin malı olacak. Biz de ona göre hareket yelpazemizi daha geliştirmiş bir şekilde projeksiyonumuzu yapacağız. Ondan sonra farklı şeyler düşünüyoruz. Mesela Koza Altın çok stratejik bir firma, altın üretiyoruz. Bunu belki Varlık Fonu’na (TVF) devredebiliriz.”

‘Bu şirketler milli servet’

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası kayyum atanan şirketlerle ilgili son gelişmeleri şöyle anlattı:

“Sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan 804 şirkette TMSF kayyum olarak atanmıştı. Bunların öz kaynak büyüklüğü 30 Eylül 2020 itibariyle 27.6 milyar TL, aktif büyüklüğü 66.5 milyar TL. Çalışan sayımız da 40 bin 589 kişi. Bu şirketler artık milli servet. Biz basiretli tüccar felsefesi içerisinde bu şirketlere yaklaşık 4.5 yıldır vaziyet ediyoruz. Devraldığımızda 18.2 milyar TL olan öz kaynak büyüklüğü, bugün itibariyle 27.6 milyar TL’ye ulaştı.“

İstanbul’da altı okul yaptırılacak

FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası yönetimini devraldığı Koza Altın’dan elde ettikleri gelirin bir bölümüyle okul yaptıracaklarını belirten TMSF Başkanı Gülal şunları söyledi:

“Bu okullara 15 Temmuz’da şehit olan şehitlerimizin ismini vereceğiz. İstanbul/Üsküdar’da 19 derslikli ilkokul ve 16 derslikli ortaokul, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de 24 derslikli ilkokul, Fatih’te 25 derslikli ortaokul, Eyüpsultan’da 18 derslikli ilkokul yapımının startı verdik. Altı okul için yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımımız olacak. Kayseri Talas’ta da 24 derslikli ilkokul için yer devri yapılıyor.”