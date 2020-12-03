Ankara, İzmir ve Van’a ‘uzay yolu’

Bu etkinlikle ülkedeki uzay okuryazarlığını ve farkındalığınıa artıracaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



“Türksat 5A uydumuzun ardından, Türksat 5B’yi 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 yılı içinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı Merkez Kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.”



10 ülkeden biri



Karaismailoğlu, Türkiye’nin haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük önem arz eden Türksat 6A için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde Türksat mühendislerinin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonunun devam ettiğini söyledi.



Türksat 6A’nın 2022’de uzaya gönderileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, Türksat’a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport, Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan’da yedeklik sistemi kurulmasına devam ettiklerini bildirdi.



Yer istasyonları



Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusuyla sunulacak Ka-Bant hizmetlerinin üç farklı “gateway yer istasyonu” ile verileceğini belirterek, şunları kaydetti:



“İzmir, Ankara ve Van’da kurulacak yer istasyonlarının kurulum çalışmalarına başlandı. Ayrıca, kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen Ka-Bant haberleşme uyduları üzerinden çalışabilen hareketli anten sistemi, Türksat tarafından geliştirildi. Anten, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da aktif olarak kullanılıyor.”