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03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ankara, İzmir ve Van’a ‘uzay yolu’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Türksat Gölbaşı Merkez Kampüsü’nde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldiklerini bildirdi. Türkiye’nin, Türksat 5A, 5B ve 6A’nın devreye girmesiyle uzayda çok daha güçlü olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Türksat 5A’nın fırlatılması uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek. Bu olayı, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Ankara, İzmir ve Van’a ‘uzay yolu’

Bu etkinlikle ülkedeki uzay okuryazarlığını ve farkındalığınıa artıracaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Türksat 5A uydumuzun ardından, Türksat 5B’yi 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 yılı içinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı Merkez Kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.”

10 ülkeden biri

Karaismailoğlu, Türkiye’nin haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük önem arz eden Türksat 6A için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde Türksat mühendislerinin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonunun devam ettiğini söyledi.

Türksat 6A’nın 2022’de uzaya gönderileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, Türksat’a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport, Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan’da yedeklik sistemi kurulmasına devam ettiklerini bildirdi.

Yer istasyonları

Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusuyla sunulacak Ka-Bant hizmetlerinin üç farklı “gateway yer istasyonu” ile verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“İzmir, Ankara ve Van’da kurulacak yer istasyonlarının kurulum çalışmalarına başlandı. Ayrıca, kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen Ka-Bant haberleşme uyduları üzerinden çalışabilen hareketli anten sistemi, Türksat tarafından geliştirildi. Anten, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da aktif olarak kullanılıyor.”

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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