Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Binlerce memur ve emeklinin gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarında!

Milyonlarca memur ve emekli aralık ayı enflasyon rakamlarına gözünü dikti. Her yıl 6 aylık periyotlar içerisinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alan memur ve emekliler 2021 yılının ilk 6 ayında alacakları zam oranı için Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe gözünü dikti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekliler ne kadar zam alacaklarını öğrenecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre TÜFE beklentisi yüzde 14,18 çıktı. Bu rakama göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurun yeni yılda alacağı zam oranı 7,96 olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Açıklamanın ardından Memur ve emeklinin 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacakları zamlı maaş oranları belli olacak

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak ayının 4'ünde açıklanacak Aralık enflasyonunu bekliyor. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 çıktı. Hal böyle olunca yeni yılda memur, emekli ve memur emeklisine yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucu da ortaya çıktı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?

Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya yükselecek.