Artan gıda fiyatına erken uyarı sistemi!

Son dönemlerde gıdada yükselen fiyatları masaya yatırmak için toplanan Gıda Komitesi’nden, gıda piyasasında “Erken Uyarı Sistemi” için düzenleme yapılması kararı çıktı. Milliyet’in gıda fiyatlarındaki yükselişin nabzını 3 günlük bir yazı dizisiyle tutmasının ardından Gıda Komitesi fiyat artışlarını ele almak için toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), önceki akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in katılımıyla toplandı.

Gıda Komitesi’nde, her kurumun gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için yapacağı iş birliğinin çerçevesi belirlenirken, gümrük vergilerinden fiyat denetimlerine pek çok tedbirin sıkılaştırılması bekleniyor.

Veri tabanına devam

Toplantıda, Türkiye’de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmeleri ve 2021 beklentileri değerlendirildi.

Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alındı. Komitenin, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı.

Milliyet’in ‘Gıda Fiyatlarına Mercek’ dizisi ses getirdi. Dizide pek çok ürün çok boyutlu araştırıldı, ele alındı. Sebzeden meyveye, çeşitli temel gıda ürünlerine kadar, fiyat artışı tüketici tarafından sık sık dile getirilen ürünleri yerinde inceledik. Markette, pazarda, manavda, hâlde, tarlada oluşan fiyatları, daha önce çektiğimiz fiyat etiketleri fotolarıyla karşılaştırıp; sonuçları paylaştık. Haberlerimizde tüm taraflardan alınan bilgi ve yorumlar ile Türkiye’nin gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim anlayışına kadar çeşitli alanlarda uzman görüşlerine başvurduk.

Risk takibiyle anlık tedbirler

Gıda Komitesi toplantısında, tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunuldu ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlendi.

2016’da da konuşulmuştu

Erken Uyarı Sistemi, daha önce de 2016’da dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından, gıda fiyatlarında erken tedbir mekanizması olarak dile getirilmişti.

Erken Uyarı Sistemi’yle, tarımsal üretim ve gıda arzı sürecinin bir bütün olarak ele alınarak, fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilecek risk etmenlerinin yakından takip edilmesi öngörülüyor. Tarımsal üretime etki edebilecek dış faktörlerin, arz edilen ürün miktarına etkisini önceden tespit edip önlem almaya dayalı sistemin, olası sorunlar fiyatlara yansımadan harekete geçilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Fiyat istikrarını sürdürme hedefi

Sistem ile, piyasaya arz aşamasında da spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi, satış süreçlerinde oluşabilecek ilave maliyetlerin tüketiciye yansımasının önlenmesi öngörülüyor. Yapılan tespitler sonucunda, fiyatlarda istikrarı sürdürecek anlık tedbirler ile teşvik, piyasa regülasyonu ve yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi de sistemin öngördüğü düzenlemeler arasında yer alıyor.