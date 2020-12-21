Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Yarın 3. toplantıda bu rakamlar konuşulacak

Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan asgari ücret haberleri yakından takip ediliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler, asgari ücret 2021 aramasını yapıyor. Aynı zamanda AGİ hakkında da bilgilenmek isteyenler, yeni AGİ tutarı ne kadar olur sorusuna cevap arıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında ne kadardı? Yeni yılda kaç para olur? İşte asgari ücret 2021 hakkında haberler...

ASGARİ ÜCRET 2021 İÇİN İKİ TOPLANTI YAPILDI

Asgari ücret 2021 miktarını belirlemek için İlk toplantı 4 Aralık'ta, ikincisi ise 15 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret ilk iki toplantı sonrasında belirlenmedi. 3. ve 4. toplantılardan sonra kararlaştırılacak olan asgari ücret 2021 için heyecan dorukta.

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 3. toplantısı 22 Aralık'ta yapılacak.

4.toplantı için henüz tarih netleşmedi.

İlk rakamlar masaya gelebilir

TÜİK temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını yarınki toplantıda komisyonla paylaşmasının ardından, görüşmelerde ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, insan onuruna yakışır bir ücret talep ederek, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istemişti.

Komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücret işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ederken, istihdamın korunması, ilave istihdamın sağlanması, yeni yatırım ortamının oluşması ve salgın nedeniyle zor durumdaki sektörlerin yaşadığı baskının azaltılması için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi görüşünü dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET 2021 TAHMİNLERİ



1. TAHMİN



Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.



2. TAHMİN



Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADARDI?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ 2020 NE KADARDI?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL