Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2021 için heyecan dorukta

Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan asgari ücret haberleri yakından takip ediliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler, asgari ücret 2021 aramasını yapıyor. Aynı zamanda AGİ hakkında da bilgilenmek isteyenler, yeni AGİ tutarı ne kadar olur sorusuna cevap arıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında ne kadardı? Yeni yılda kaç para olur? İşte asgari ücret 2021 hakkında haberler...

ASGARİ ÜCRET 2021 İÇİN İKİ TOPLANTI YAPILDI

Asgari ücret 2021 miktarını belirlemek için İlk toplantı 4 Aralık'ta, ikincisi ise 15 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret ilk iki toplantı sonrasında belirlenmedi. 3. ve 4. toplantılardan sonra kararlaştırılacak olan asgari ücret 2021 için heyecan dorukta.

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 3. toplantısı 22 Aralık'ta yapılacak.

4.toplantı için henüz tarih netleşmedi.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADARDI?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ 2020 NE KADARDI?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL