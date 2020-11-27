Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek için toplanan komisyonda çıkacak kararın ardından asgari ücret belirlenecek. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman? İşte son dakika açıklamaları.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum."

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret bekar bir işçi için net 2 bin 324 lira, brüt 2 bin 943 lira. Asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu SGK primi oluşturuyor. 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.