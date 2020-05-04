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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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    04.05.2020 - 20:03 | | AA

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,65 azalarak 328,44 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 azalarak 4.378,23 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16’lık düşüşle 5.753,78 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,7 değer kaybederek 17.035,61 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,64 düşerek 10.466,61 seviyesinden kapattı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,80 azalışla 1,09 seviyelerinde işlem gördü.

    Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla yüzde 5’nin üzerinde düşüş gösterirken, bu tüm sektörlerde düşüşlere yol açtı.

    Almanya’nın demir/çelikte önemli şirketlerinden ThyssenKrupp’ın hisseleri, nakit darlığı çektiğine dair haberlerin ardından yüzde 13’ten fazla değer kaybetti.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesinin etkisiyle pay piyasalarında sert satışların yaşandığını belirtti.

    Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını belirten Trump, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini söylemişti.

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