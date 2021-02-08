Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 6.523,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 14.059,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47’lik artışla 5.686,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48’lik yükselişle 23.425,92 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.52 itibarıyla yüzde 0,05 değer kazanarak 1,205 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Asya ve ABD borsalarındaki pozitif seansların ve özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Avrupa borsalarını pozitif etkilemeye devam ettiğini belirtti.

İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberlerin de Avrupa'da pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomiye etkilerinin yatırımcıları endişelendirdiğini kaydetti.

Bu arada, ocakta 1,3 puan olan Sentix Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,5 puanlık azalışla eksi 0,2 puana düştü.

Şirket hisselerinde ise yarı iletken üreticisi Dialog Semiconductor’un hisseleri, Renesas Electronics’in 4,9 milyar avroluk satın alma teklifini kabul ettiğini açıklamasından sonra yüzde 16,33 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurdu. Tesla'nın açıklamasının ardından Bitcoin'in fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.