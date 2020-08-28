28.08.2020 - 15:51 |
Bakan Albayrak açıkladı! Hayırlı olsun...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Katılım Finans Sistemi ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin."