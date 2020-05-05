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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak dikkat çekti! Dış ticarette yeni dönem
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    05.05.2020 - 12:23 |

    Bakan Albayrak dikkat çekti! Dış ticarette yeni dönem

    Artık ithalata dayalı ticari konfor dönemi kapanacak. Ara malların ülkede üretimi esas olacak. Dış ticaretin dengelenmesi için yerel para ile ticaret dahil olmak üzere, alışveriş yapılan ülkelere kayıtsız kalamayacakları derinlikte paketler sunulacak.

    Bakan Albayrak dikkat çekti! Dış ticarette yeni dönem

    Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün yayınlanan, "Kur, rezerv, swap... Ve dış ticarette köklü reform..." başlıklı yazısında, dış ticaretle ilgili yeni gelişmeleri değerlendirdi. Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la gerçekleştirdiğimiz röportaj, hayli ses getirdi. Sn Bakan'ın son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden sürdürdüğü bilgilendirmenin yanı sıra bu tarz kapsamlı mülakatla kritik sorulara cevap vermesi, bilhassa piyasalara yön veren aktörler bakımından ufuk açıcı oldu. Albayrak'ın yorum ve açıklamalarındaki vurguları genel mesajlardan ziyade, yeni dünya düzeni inşa edilirken Türkiye'nin alacağı pozisyona dair yapısal dönüşümün ipuçlarını veriyordu.

    Yani "kur, rezerv, dış ticaret" üzerine beyanda bulunanlar, önümüzdeki birkaç ay içinde klişelerinin yeni gerçekliği izah etmeye yetmediğini görecek ve buna göre tutum takınmak zorunda kalacaklar. Artık ithalata dayalı ticari konfor dönemi de kapanacak. Ara malların ülkede üretimi esas olacak. Dış ticaretin dengelenmesi için yerel para ile ticaret dahil olmak üzere, alışveriş yapılan ülkelere kayıtsız kalamayacakları derinlikte paketler sunulacak.

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