Son dakika... Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulunuyor

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Yaklaşık 650 bin 1500 tl altında alan emeklinin maaşı bu seviyeye çıkarılarak destek sağlanıyor.

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.

Paketin detaylar noktasında özellikle esnaf noktasında bu üç ay boyunca kredilerin bütün ana para ve faizi ötelenecek.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok. İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız.

Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz.

Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak.

İş korona pandemisinden korku pandemisine gittiği için bir öngörülemezlik var. (Sokağa çıkma yasağı) gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil.