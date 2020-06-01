01.06.2020 - 14:58 | | milliyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan esnafa 'hayırlı olsun' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu" diyen Bakan Albayrak, tüm millete hayırlı ve bol kazançlar diledi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.