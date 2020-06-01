Bakan Albayrak'tan esnafa 'hayırlı olsun' mesajı

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.







